Каждый десятый человек на земле умирает от болезней, вызванных сидячим образом жизни, сообщает Regnum со ссылкой на Journal of Epidemiology & Community Health.

К таким выводам пришли ирландские ученые из университета Белфаста в результате исследования причин смертности.

Они сделали вывод, что гиподинамия вызывает ожирение, что сопутствует болезням сердечно-сосудистой системы, диабету и повышению холестерина.

Таким образом, малая подвижность – это одна из причин смерти каждого десятого человека, подсчитали исследователи.

При этом они уточнили, что в Великобритании эта проблема стоит особенно остро. От проблем, связанных с гиподинамией, тут страдает каждый третий гражданин.

Ежегодно от этой причины фиксируется смерть 70 тысяч жителей страны, уточняют специалисты.