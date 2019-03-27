Фото: пресс-служба партии

Девять новых человек вступили в алтайскую "Единую Россию". Партийные билеты им вручили на заседании президиума регионального политсовета партии, сообщает пресс-служба "ЕР".

Партийные билеты получили депутаты АКЗС Дмитрий Аганов, Игорь Панарин, Максим Степин и Павел Шумихин, начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев, первый заместитель главы администрации Барнаула Вячеслав Франк (он вступил в парти в 2002 году, но билет получил только сейчас, — прим.ред.), депутат Барнаульской городской думы Александр Гросс, руководитель АРО МООО "Российские студенческие отряды" Евгений Якунин и заместитель председателя Молодежного парламента Алтайского края Артем Сафонов.

"С приходом нового руководства регионального отделения партии заметно оживилось партийное строительство, в частности работа не только по партийному аудиту, но и по приему новых членов. К нам приходят новые силы, уважаемые жители края", – сказал секретарь реготделения партии Александр Романенко.