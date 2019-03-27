Жительница Барнаула предстанет перед судом по обвинению в убийстве супруга, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
В ведомстве уточняют, что преступление было совершено в феврале 2019 года, когда 46-летняя обвиняемая, находясь в своем доме, причинила ножевое ранение грудной клетки мужу, от которого тот скончался на месте происшествия.
"В ходе предварительного следствия женщина пояснила, что супруг злоупотреблял спиртным и неоднократно устраивал скандалы, в ходе которых причинял телесные повреждения ей и 17-летнему сыну", – добавляют в СКР.
Свою вину горожанка признала. Уголовное дело направлено в суд.
Комментарии
Ни дня про убийства. Ну прямо, как "Дикий Запад" в начале прошлого века
Женщину искренне жаль. Довел, алкаш...
Урок женщинам, не выходи с ребенком за алкаша. И мужикам, не берите с чужим ребенком. Ситуация очень сильно распространенная. Знаю кучу знакомых, кто нажил проблемы, пытаясь воспитать, а кто успел убежать. Один ушел, подросток через месяц сел
Терпение закончилось. А надо было раньше расходиться.