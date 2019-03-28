Двадцать шесть учеников старших классов лицея №124 Барнаула стали участниками Всероссийского открытого урока на тему "Ура! Мультики!", организованного Министерством просвещения РФ совместно с порталом "ПроеКТОриЯ". Телемост с Москвой проходил на площадке "Ростелекома", выступившим техническим партнером мероприятия.

Участие барнаульских лицеистов в открытом уроке стало возможным благодаря победе 16-летнего Анатолия Бухтоярова. Осенью прошлого года он стал участником Всероссийского форума "ПроеКТОриЯ" в Ярославле, а позже вошел в число победителей первого этапа кейс-чемпионата форума, набрав 30 из 37 баллов в решении кейса "Классификация космических объектов", разработанного при поддержке "Роскосмоса".

Организаторы посвятили четвертый по счету Всероссийский открытый урок профессиям в сфере мультипликации. Спикерами мероприятия выступили лидеры отечественной индустрии, создатели всемирно известного мультсериала "Маша и Медведь" продюсер Дмитрий Ловейко, режиссер Денис Червяцов и аниматор Петр Барков. Встречу вел телерадиоведущий Антон Камолов. Одновременно с Барнаулом были подключены площадки со школьниками из Перми, Рязани и Челябинска.

Выступления спикеров в московской студии и взаимодействие ребят из четырех городов в онлайне смотрели 22 тысячи учащихся российских школ. Прямые эфиры шли на портале в группах форума в соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассниках". Во время видеотрансляции участники открытого урока узнали, что лежит в основе идеи мультфильма, кто такие аниматор, сториобордист, моделлер, сетапер, и каких усилий стоит сделать топовый мультсериал. На уроке школьники соревновались в эрудиции, задавая друг другу вопросы по мультипликации.

"Открытые уроки направлены на раннюю профориентацию, показывают модель успеха, помогают выбрать будущую профессию. Видеоконференц-связь позволила организаторам общаться со школьниками в режиме "здесь и сейчас", оценить знания и активность в онлайне, независимо от расстояний. Это было здорово и полезно", – сказала заместитель начальника отдела воспитания и дополнительного образования Министерства образования и науки Алтайского края Елена Швыряева.

Сюрпризом для участников открытого урока стал показ пилотного трейлера мультфильма "Маша и песни", который они увидели первыми в России.