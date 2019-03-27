IX региональная олимпиада по робототехнике пройдет 30 марта 2019 года в Алтайском государственном техническом университете им. И.И. Ползунова.

В олимпиаде примут участие воспитанники детских садов, учащиеся с 1 по 11 классы, студенты колледжей и вузов, интересующиеся информатикой, технологиями, конструированием, наукой.

Соревнования роботов пройдут в двух категориях – основной (очной) и творческой (заочной).

Тема творческой (заочной) категории – "Промышленные роботы".

Основная (очная) категория проводится по трем направлениям: Lego Wedo*, Lego Mindstorms** и "Не Лего" (платформы, отличные от Лего). По условиям олимпиады участникам предстоит сначала собрать роботов, а затем загрузить им программу для выполнения операции. Победители определятся в каждой возрастной группе. Лучшие выступления отметят дипломами.

Олимпиаду проводит министерство образования и науки Алтайского края, ассоциация "Образовательная робототехника в Алтайском крае" и Алтайский государственный технический университет.

Регистрация участников проходит на официальном сайте ассоциации. Более подробная информация по телефону: 8(903) 957-86-67 (Пузырная Елена Викторовна).

Открытие олимпиады пройдет 30 марта 2019 года в 10:30 в спортивном зале корпуса "Д" (вход с ул. Кирова, около бассейна "Олимпийский").

*Лего Ведо – прим. ред.

**Лего Майндстормс – прим. ред.