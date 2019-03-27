Украинская певица Maruv после скандала из-за ее недопуска Киевом на Евровидение приехала в Россию.

Это следует из ее фотографий в Instagram, где она запечатлена в Москве. На одной из фотографий она находится вместе с поклонниками своего творчества.

"Счастливые моменты с фанатами", – подписала кадр исполнительница.

Напомним, Maruv победила в финале национального отбора на Евровидение-2019, но не поедет на конкурс. В том числе из-за запрета на гастроли в России певица не подписала договор между ней и национальным организатором – Национальной общественной телекомпанией Украины (НОТУ).

"Я – гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю Украину. Но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промоакции наших политиков. Я – музыкант, а не бита на политической арене", – написала тогда певица в своем Instagram.

Затем другие призеры национального отбора – Freedom Jazz и KAZKA – поочередно отказались выступать на Еровидении-2019 по аналогичным причинам, в результате чего Украина не стала выставлять на конкурс никого.