Украинская певица Maruv после скандала из-за ее недопуска Киевом на Евровидение приехала в Россию.
Это следует из ее фотографий в Instagram, где она запечатлена в Москве. На одной из фотографий она находится вместе с поклонниками своего творчества.
"Счастливые моменты с фанатами", – подписала кадр исполнительница.
Напомним, Maruv победила в финале национального отбора на Евровидение-2019, но не поедет на конкурс. В том числе из-за запрета на гастроли в России певица не подписала договор между ней и национальным организатором – Национальной общественной телекомпанией Украины (НОТУ).
"Я – гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю Украину. Но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промоакции наших политиков. Я – музыкант, а не бита на политической арене", – написала тогда певица в своем Instagram.
Затем другие призеры национального отбора – Freedom Jazz и KAZKA – поочередно отказались выступать на Еровидении-2019 по аналогичным причинам, в результате чего Украина не стала выставлять на конкурс никого.
Комментарии
На Украине катят баллон на организаторов нацконкурса.Как они довели это дело до фиаско из-за своих политических нападок.
Что то она из свободной европейской страны в казарму приехала. Тут даже на амике нельзя власть ругать, сразу воронок приезжает. А на Украине правоохранитель сказал нацику "Ложись, Бандера", самого закрыли. После чего министр внутренних дел ходил с лозунгом "Я, Бандера", извинялся за сотрудника. Там свобода, хочешь говори "Люблю Бандеру", хочешь, Я, Бандера", свобода, не то что на амике. Только "Ложись, Бандера" не говори и будешь свободен