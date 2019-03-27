Конфликт за парковочное место закончился причинением вреда здоровью и уголовным делом в отношении местного жителя.

Как сообщили в краевой прокуратуре, обвиняемый, подъехав к дому, в котором кроме него с сожительницей проживают еще два владельца, обнаружил, что на месте, где он привык парковать свой автомобиль, находится машина Toyota Land Cruiser, принадлежащая потерпевшим, которые приехали в гости к одной из владелиц вышеуказанного дома.

"Разозлившись на данный факт, обвиняемый перекрыл автомобилю потерпевших выезд с территории своим автомобилем и отправился домой. На пороге обвиняемый встретился с потерпевшими, где между ними произошел конфликт из-за парковочного места, после которого обвиняемый достал газовый баллончик и прицельно распылил его в лицо потерпевшим, причинив им ожоги глаз, вызвавшие кратковременное расстройство здоровья", – добавляют в правоохранительном ведомстве.

В содеянном мужчина раскаялся и признал вину. Теперь суд решит, как он ответит за произошедшее.