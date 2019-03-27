Роскачество дало советы по выбору качественного говяжьего фарша на прилавках магазинов, сообщает "Российская газета".

Особое внимание следует уделить внешнему виду товара. В нем не допускается наличия соединительной ткани, пленок, сухожилий, кровяных сгустков, а также хрящей и костей.

Цвет массы должен быть однородным: от розово-красного до темно-красного. Участки с зелеными, серыми или темными пятнами могут свидетельствовать о том, что продукт уже портится.

Количество мяса можно определить по цвету, утверждает доктор технических наук Анастасия Семенова: чем ярче – тем больше мяса.

Перед приобретением обязательно нужно удостовериться, что срок годности еще не истек. Если покупатель берет фарш на развес, то он вправе запросить такую информацию о товаре как название, категория, состав, наличие пищевых добавок и аллергенов, пищевая ценность, калорийность и срок годности.

В случае если уже приобретенное мясо выглядит испорченным или неприятно пахнет, рекомендуется отказаться от его приготовления.

Даже при термической обработке погибает только 99% микроорганизмов, следовательно, оставшийся 1% все равно может вызвать отравление.