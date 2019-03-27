Минтруд рассматривает возможность увеличения недельных рабочих часов женщин в сельской местности с 36 до 40, сообщают "Известия".

Речь идет об отмене "устаревших", по мнению ведомства, льгот для селянок, принятых в 1990 году Верховным Советом РСФСР для улучшения их положения.

Если инициативу одобрят, то жительницы села будут проводить на работе столько же времени, сколько и городские представительницы прекрасного пола.

При этом получать они будут столько же, сколько и раньше, то есть месячная зарплата никак не изменится.

Заместитель председателя профсоюза работников АПК Галина Юрова рассказала, что организация выступает против таких изменений.

"Сотрудники министерства говорят, что ведут "работу по отмене устаревших норм", – аргументирует Юрова. – Но мы считаем, что отменять льготы можно только после того, как качество жизни на селе значительно повысится".

При этом она подчеркивает, что на селе женщинам необходимы дополнительные часы на то, чтобы вести домашнее хозяйство.

Отметим, что, по данным Росстата, в сельской местности проживают 20,3 млн женщин. Из них официально трудоустроены 63,3% (около 12,9 млн человек).