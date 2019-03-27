Пассажирский самолет авиакомпании Lufthansa, следовавший по маршруту Мюнхен – Шанхай, совершил экстренную посадку в новосибирском Толмачево, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

"Посадка произведена по решению экипажа", – сообщили изданию в воздушной гавани.

Также уточняется, что решение о посадке было принято в связи с самочувствием одного из пассажиров, которого на реанимобиле доставили в одно из лечебных учреждений Новосибирска.

По данным онлайн-табло аэропорта, посадка самолета А-340 произошла в 12:24 по местному времени.