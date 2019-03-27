Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Пикет против сноса старинной экс-усадьбы купца Михайлова прошел в Барнауле в среду, 27 марта. Сейчас на объекте уже работает строительная бригада, которая разбирает крышу и готовит усадьбу к сносу. Поэтому несколько активистов общественной организации "Гражданский патруль" вышли с плакатами к зданию Алтайохранкультуры в центре города, чтобы потребовать от властей не допустить сноса дома, построенного еще до революции.

Здание на улице Партизанской, 97 в Барнауле может быть снесено из-за строительства нового офиса для прокуратуры Алтайского края. Решение об этом было принято в конце прошлого года на одном из градостроительных советов. Данное решение вызвало критику у архитектурного сообщества Алтайского края. Во-первых, историки возмутились тому, что в очередной раз в городе под снос пойдет здание, имеющее историческую ценность. Другие же – что из-за нового офиса прокуратуры в данной части Барнаула возникнут пробки. Маленький участок двухполосного движения на пересечении проспекта Социалистического и улицы Партизанской просто не рассчитан на такое количество автомобилей.

Как рассказал активист Игорь Берг, цель акции – донести до органов власти данную проблему и включить усадьбу в список объектов культурного наследия. Для этого необходимо провести специальную экспертизу.

Кандидат исторических наук Михаил Дегтярев напомнил, что усадьба была внесена в список памятников архитектуры в 1994 году, однако в 2006 году решением депутатов парламента Алтайского края усадьба была лишена данного статуса. Данное решение было принято в рамках существующего в те годы законодательства по охране объектов культурного наследия. По словам историка, сейчас в Барнауле есть несколько таких зданий как усадьба купца Михайлова, которые не включены в реестр памятников культурного наследия, но имеют архитектурную ценность.

"Мы подали документы с просьбой включить подобные объекты в перечь охраняемых законом. Необходимо ускорить эту работу, потому что сохранять потом будет уже нечего. Это все равно, если взять какой-то важный документ в архиве и выбросить его в топку", – рассказал Михаил Дегтярев.

Он добавил, что в конце 2018 года здание усадьбы было выкуплено прокуратурой Алтайского края. До этого оно принадлежало онкологической поликлинике и даже без должного ухода сохранило свой изначальный вид. Подобных зданий дореволюционной постройки сохранилось около 30. Историк поделился информацией, что на него вышел потенциальный покупатель, который готов выкупить у прокуратуры Алтайского края здание усадьбы и провести капитальную реставрацию.

Что касается самого проекта будущего офиса прокуратуры Алтайского края, то здание будет Г-образной формы. В нем предусмотрено 8 этажей и подземная парковка. Со стороны улицы и во дворе предусмотрено еще несколько открытых автостоянок, а также собственная беседка с газоном. Интересно, что для реализации проекта придется снести несколько ветхих строений. Одно из них – бывший корпус онкологической больницы на пр. Социалистическом, 50, другое – бывшая усадьба купца П.М. Михайлова.

Новое здание должно вместить 212 сотрудников, иметь актовый зал, а под землей должна быть стоянка на 20 автомобилей. Ориентировочная стоимость строительства оценивается в 334 миллиона рублей, выделенных из федерального бюджета.