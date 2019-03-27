Вице-премьер Дмитрий Козак в интервью "Коммерсанту" рассказал об уходе компании Ford с рынка легковых автомобилей в России.
По его словам, такое решение обусловлено тем, что продукция компании пользуется недостаточно высоким спросом.
Единственным продуктом компании, который продолжат производить для россиян, останутся коммерческие машины.
В частности речь идет о Ford Transit, который успешно реализуется в сфере пассажироперевозок. Его будет производить на заводе в Елабуге российский партнер американской компании – группа "Соллерс".
"Вопрос с дальнейшим присутствием бренда Ford на российском рынке решился самым экономически эффективным образом", – констатировал Козак.
Комментарии
Вопрос решился обнищанием населения. Но не сам собой. Министры- капиталисты постарались