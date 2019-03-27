Вице-премьер Дмитрий Козак в интервью "Коммерсанту" рассказал об уходе компании Ford с рынка легковых автомобилей в России.

По его словам, такое решение обусловлено тем, что продукция компании пользуется недостаточно высоким спросом.

Единственным продуктом компании, который продолжат производить для россиян, останутся коммерческие машины.

В частности речь идет о Ford Transit, который успешно реализуется в сфере пассажироперевозок. Его будет производить на заводе в Елабуге российский партнер американской компании – группа "Соллерс".

"Вопрос с дальнейшим присутствием бренда Ford на российском рынке решился самым экономически эффективным образом", – констатировал Козак.