Жилищные права пенсионерки, которая вынуждена была забираться домой через окно, восстановил суд в Барнауле, сообщили в краевой прокуратуре.

Суть дела заключалась в том, что женщине принадлежит одна пятая доля в праве собственности на жилой дом в городе Барнауле, оставшиеся доли принадлежат бывшей снохе и ее несовершеннолетним детям.

Замок был заменен, в связи с чем пенсионерка не могла попасть в дом. При этом на первом этаже двухэтажного дома имеется комната, которая со всех сторон огорожена досками. Доступ в комнату отсутствует. Бывшая сноха не пускает истицу в дом, сменила замки на входной двери.

Первое время истица попадала в свою комнату через окно, потом стала снимать комнаты у других людей, доступные по финансовым возможностям.

В итоге суд принял решение в интересах пенсионерки, постановив передать ей ключи от дома.