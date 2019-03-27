Жилищные права пенсионерки, которая вынуждена была забираться домой через окно, восстановил суд в Барнауле, сообщили в краевой прокуратуре.
Суть дела заключалась в том, что женщине принадлежит одна пятая доля в праве собственности на жилой дом в городе Барнауле, оставшиеся доли принадлежат бывшей снохе и ее несовершеннолетним детям.
Замок был заменен, в связи с чем пенсионерка не могла попасть в дом. При этом на первом этаже двухэтажного дома имеется комната, которая со всех сторон огорожена досками. Доступ в комнату отсутствует. Бывшая сноха не пускает истицу в дом, сменила замки на входной двери.
Первое время истица попадала в свою комнату через окно, потом стала снимать комнаты у других людей, доступные по финансовым возможностям.
В итоге суд принял решение в интересах пенсионерки, постановив передать ей ключи от дома.
Комментарии
Уж не дай, боже, в старости не иметь своего жилья...