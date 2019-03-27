Дни открытых дверей для школьников и их родителей пройдут 30 марта и 6 апреля в Алтайском филиале Президентской академии. Мероприятия пройдут по мотивам сказки "Алиса в Стране чудес". В Академии можно будет встретить улыбающегося Чеширского кота, пообщаться с Безумным шляпником и побеседовать с Алисой.

Гостям расскажут о работе филиала РАНХиГС и о направлениях, по которым в академии ведется обучение. Перед абитуриентами и их родителями выступят заведующие кафедрами, секретарь приемной комиссии, руководитель профориентационного проекта "Школа больших возможностей".

Чтобы школьники смогли ближе познакомиться с направлениями обучения и погрузиться в профессии, будут организованы квесты, психологические эксперименты, игры и викторины.

Например, на юридическом факультете участникам предстоит раскрыть ограбление квартиры, принять участие в судебном процессе и, не нарушая законодательства, провести митинг.

Будущие управленцы смогут разработать стратегию социально-экономического развития и Конституцию государства, а экономисты – создать и продвигать свое фермерское хозяйство, получить знания в области цифровой экономики.

С подробной программой Дней открытых дверей можно ознакомиться здесь.