Заслуженного тренера по хоккею наградили в Барнауле

Награждение заслуженного работника физической культуры и спорта РФ Вячеслава Бугорского, внесшего огромный вклад в развитие детского и профессионального хоккея на Алтае, прошло 27 марта 2019 года в Барнауле. Многие называют его "ровесником алтайского хоккея". Торжественное мероприятие, приуроченное к 65-летнему юбилею Вячеслава Витальевича, состоялось 27 марта на базе АО "Алтайэнергосбыт". В присутствии генерального директора энергокомпании – Валерия Нагорнова и гостей депутат Госдумы РФ Наталья Кувшинова вручила Вячеславу Бугорскому Грамоту комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Также за большой вклад в развитие и популяризацию любительского хоккея с шайбой, помощь в продвижении корпоративных ценностей и формирование единого корпоративного духа, пропаганду здорового образа жизни среди сотрудников АО "Алтайэнергосбыт" почетную грамоту АО "Алтайэнергосбыт" и памятный сувенир вручил юбиляру Валерий Нагорнов. В адрес тренера прозвучало множество слов благодарности и признательности.

Вячеслав Бугорский – легендарный центрфорвард барнаульского хоккейного клуба "Мотор", рекордсмен по заброшенным шайбам во всей истории барнаульского хоккея. На его счету 16 хоккейных сезонов, более 600 матчей и 327 заброшенных шайб, в том числе рекорд за один сезон (1985-1986 гг. – 46 шайб). Ведущий игрок "Мотора" надолго свяжет свою судьбу именно с этим хоккейным клубом. После окончания игровой карьеры Вячеслав Витальевич перешел на тренерскую, а затем руководящую должность в родной клуб. Позже долгие годы возглавлял ХК "Алтай". Коллеги и воспитанники отзываются о Вячеславе Бугорском как о высокопрофессиональном руководителе, отзывчивом человеке, для которого на первом месте всегда были интересы спортсменов.

"Коллектив нашей компании присоединяется к многочисленным поздравлениям, которые звучат сегодня в адрес Вячеслава Витальевича. Мы, как участники хоккейного движения на Алтае, выражаем слова искренней признательности Вячеславу Витальевичу за его безупречное мастерство, за ту уверенность, которую он вселяет в спортсменов, за преданность и любовь к хоккею. Для сотрудников АО "Алтайэнергосбыт" спорт в целом и хоккей в особенности давно стали неотъемлемой частью жизни. Отчасти это заслуга тренера с большой буквы – Вячеслава Бугорского. Хочется пожелать ему долгих спортивных лет, для того чтобы его многогранный опыт и в дальнейшем приносил пользу алтайскому хоккею", – поздравил Вячеслава Бугорского генеральный директор АО "Алтайэнергосбыт" Валерий Нагорнов.