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Дорожники планируют в 2019 году установить продольную шумовую разметку и нанести разметку желтого цвета по оси дороги в Алтайском крае на участке Чуйского тракта для снижения аварийности. Как сообщает алтайский Минтранс, на федеральных трассах Р-256 "Чуйский тракт" и А-322 в Алтайском крае аварийность снизилась на 15%. Однако, убеждены эксперты, работа в этом направлении должна быть системной и постоянной.

Так, в прошлом году в качестве эксперимента на Чуйском тракте в Красногорском районе нанесли продольную шумовую разметку. Она обеспечивает вибрационное воздействие на водителя и мотивирует не выезжать на встречную полосу на сложных участках. Год эксплуатации показал эффективность этого технологического решения, поэтому его планируют применять и в дальнейшем. Кроме того, в этом году на потенциально опасных отрезках апробируют разметку желтого цвета по оси дороги. Ее уже протестировали в ряде регионов, опыт показывает, что она лучше воспринимается водителями, особенно в неблагоприятных погодных условиях.

Важной составляющей в обеспечении безопасности дорожного движения остается освещение. В этом году планируется завершить разработку проектов на установку дополнительного освещения на въездах в Барнаул, Рубцовск и Новоалтайск. Также положительный результат приносит установка комплексов фотовидеофиксации нарушений. В населенных пунктах на нерегулируемых пешеходных переходах планируют устроить искусственные дорожные неровности.