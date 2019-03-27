Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина назвала слабое место российской экономики, сообщает РИА "Новости".
По ее словам, в первую очередь – это отсутствие долгосрочных инвестиций российского бизнеса.
Ранее в список слабых мест входила и зависимость курса рубля от цены на энергоносители, но сейчас она значительно уменьшена, утверждает глава ЦБ.
Более значительное влияние на национальную валюту оказывает поведение иностранных инвесторов, которое в свою очередь зависит от геополитической обстановки.
В связи с этим одной из целей Набиуллина считает развитие собственной инвесторской базы. В частности она уверена, что устойчивость экономики укрепится благодаря концепции индивидуального пенсионного капитала, за счет которого можно повысить уровень пенсий и дать стране источники долгосрочных инвестиций.
Комментарии
слабое место это жулики и воры.
она уверена, что устойчивость экономики укрепится благодаря концепции индивидуального пенсионного капитала, за счет которого можно повысить уровень пенсий и дать стране источники долгосрочных инвестиций
c каждого пенсионера поимели по 864 тыс. рублей без учета 22% от начисленной зарплаты за 5 лет - оказалось мало...)))
слабое место российской экономики это "успешные" люди, которые сидя в думе успели развалить всю экономику страны!
слабое место, у нас одно, это дедушка