Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина назвала слабое место российской экономики, сообщает РИА "Новости".
По ее словам, в первую очередь – это отсутствие долгосрочных инвестиций российского бизнеса.
Ранее в список слабых мест входила и зависимость курса рубля от цены на энергоносители, но сейчас она значительно уменьшена, утверждает глава ЦБ.
Более значительное влияние на национальную валюту оказывает поведение иностранных инвесторов, которое в свою очередь зависит от геополитической обстановки.
В связи с этим одной из целей Набиуллина считает развитие собственной инвесторской базы. В частности она уверена, что устойчивость экономики укрепится благодаря концепции индивидуального пенсионного капитала, за счет которого можно повысить уровень пенсий и дать стране источники долгосрочных инвестиций.
Комментарии
слабое место это жулики и воры.
она уверена, что устойчивость экономики укрепится благодаря концепции индивидуального пенсионного капитала, за счет которого можно повысить уровень пенсий и дать стране источники долгосрочных инвестиций
c каждого пенсионера поимели по 864 тыс. рублей без учета 22% от начисленной зарплаты за 5 лет - оказалось мало...)))
слабое место российской экономики это "успешные" люди, которые сидя в думе успели развалить всю экономику страны!
слабое место, у нас одно, это дедушка
Слабое место - это денежно-кредитная политика, которую проводит ЦБ вместе с Минфином. Их деятельность заточена на ублажение интересов спекулянтов и олигархов. А на страну они клали...
А как насчёт инвестиций российских олигархов в проекты на территории других государств?Например,прохоров построил стадион в сша в бруклине за миллиард долларов?Или замок в Турции построенный "российским"олигархом исмаиловым также на миллиарды. Это сильно,не так ли набибулина?
Только упоротые леваки считают, что для развития Западу нужна война. Для развития нужна стабильная политическая и экономическая ситуация, это скажет любой так называемый западный инвестор.
А как называется проводимая западными политиками санкционная война?Хорошо ли от этого западному инвестору?Не вредит ли эта война всем?
>27.03.2019 15:39
> -гость-
> слабое место, у нас одно, это дедушка
Вот как бы так всем людям разом объяснить, что правит не "дедушка", а правит класс?
Если вместо "дедушки" вдруг за руль встанет молодой голодный орёл (каким "дедушка" был когда-то) - ровным счётом ничего не поменяется.