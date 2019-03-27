Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина назвала слабое место российской экономики, сообщает РИА "Новости".

По ее словам, в первую очередь – это отсутствие долгосрочных инвестиций российского бизнеса.

Ранее в список слабых мест входила и зависимость курса рубля от цены на энергоносители, но сейчас она значительно уменьшена, утверждает глава ЦБ.

Более значительное влияние на национальную валюту оказывает поведение иностранных инвесторов, которое в свою очередь зависит от геополитической обстановки.

В связи с этим одной из целей Набиуллина считает развитие собственной инвесторской базы. В частности она уверена, что устойчивость экономики укрепится благодаря концепции индивидуального пенсионного капитала, за счет которого можно повысить уровень пенсий и дать стране источники долгосрочных инвестиций.