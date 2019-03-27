28 марта 2019 года состоится государственный визит президента Российской Федерации Владимира Путина в Киргизскую Республику, в ходе которого пройдет встреча с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. В мероприятиях, сопровождающих встречу, принимает участие делегация опорного Алтайского государственного университета.

В рамках визита состоится целый ряд межгосударственных мероприятий и форумов. Так, 27-28 марта в Бишкеке пройдет восьмая российско-киргизская межрегиональная конференция "Новые горизонты стратегического партнерства и интеграции". Кроме того, специально к встрече президентов двух стран приурочен Первый Форум ректоров вузов России и Киргизии "Развитие науки и образования – инвестиции в будущее", который пройдет в государственной резиденции "Ала Арча" в Бишкеке. В работе форума с российской стороны принимают участие начальник Управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами В.А. Чернов, министр науки и высшего образования РФ М.М. Котюков, президент Российского союза ректоров, ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова В.А. Садовничий, руководитель Федерального агентства по делам Содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Э.В. Митрофанова, ректоры ведущих российских вузов, руководители крупных бизнес-структур.

Опорный Алтайский государственный университет на Первом форуме ректоров вузов России и Киргизии представляют президент АлтГУ, д.ю.н., профессор С.В. Землюков, декан факультета искусств и дизайна, д.и., профессор Л.И. Нехвядович и д.и.н., профессор кафедры востоковедения Ю.А. Лысенко. Пленарное заседание началось с приветствия президента РФ В.В. Путина к участникам форума.

Президент АлтГУ в пленарной части форума выступил с докладом на тему "Сотрудничество Алтайского государственного университета и вузов Кыргызстана как ресурс интеграции". В докладе С.В. Землюков сделал акцент на таких ключевых направлениях взаимодействия АлтГУ и вузов Киргизии, как академические обмены и сетевое образовательное сотрудничество, поддержка русского языка как основы диалога культур на евразийском пространстве, изучение исторического и культурного наследия народов алтайской языковой семьи, экспертно-аналитическая поддержка и сопровождение интеграционных процессов, международное молодежное сотрудничество. По каждому из них накоплен большой опыт, а мероприятия, сопровождающие их, стали по-настоящему традиционными, брендовыми. Так, в 2015 году АлтГУ совместно с Кыргызско-Российским Славянским университетом в Кыргызстане был организован Азиатский студенческий форум "Кыргызстан – Азия 2015". Это уникальный на Евразийском пространстве молодежный форум, объединяющий сотни студентов 8 стран Азии, который проводится один раз в два года в рамках Ассоциации азиатских университетов. АлтГУ является площадкой для проведения ежегодного Конгресса народов Центральной Азии, приуроченного к национальному празднику тюркских и персидских народов Новруз. В рамках конгресса проходят культурно-творческие, спортивные и тематические мероприятия, объединяющие иностранных студентов вузов Алтайского края.

"Для нас и для наших коллег из Кыргызстана сотрудничество именно в формате "Алтай – Кыргызстан", а еще точнее "Алтай – Кыргызстан – Азия", имеет особое значение, так как оно основано на глубоких культурно-исторических связях, а также на особой роли Алтая в евразийском цивилизационном пространстве как колыбели народов алтайской языковой семьи, исторического центра тюрко-монгольского мира", – отметил С.В. Землюков.

Сегодня АлтГУ имеет в Киргизской Республике 16 вузов-партнеров, активно сотрудничает с Государственным фондом исторического и культурного наследия народа Кыргызстана "Мурас", Институтом истории и культурного наследия Национальной академии наук Киргизской республики, Национальным историко-археологическим музейным комплексом "Сулайман-Тоо". В АлтГУ обучается свыше 100 граждан КР, в том числе 31 – на программах магистратуры и аспирантуры. По численности киргизские студенты занимают 4-е место среди более чем 1300 иностранных студентов АлтГУ. Наиболее востребованными для абитуриентов из Киргизии направлениями подготовки являются: экология и природопользование, прикладная информатика, информатика и вычислительная техника, биология, география, техносферная безопасность и радиофизика. Под эгидой сетевого Университета ШОС и Ассоциации азиатских университетов АлтГУ реализует 5 совместных двудипломных образовательных программ магистратуры с вузами Киргизии. В 2014 г. в АлтГУ открыт "Центр языка и культуры Кыргызстана", ставший крупнейшим на Алтае центром взаимодействия с национально-культурной автономией киргизов, гражданами Киргизской республики, обучающимися в вузах Алтайского края. Центр организует множество мероприятий для иностранных студентов АлтГУ, способствуя формированию благоприятной комфортной среды для их учебы, творчества и досуга.

АлтГУ успешно реализует проекты по поддержке русского языка, культуры и образования на русском на базе вузов-партнеров КР и через представительские центры и базовые школы университета. С 2015 по 2018 г. в мероприятиях в Киргизии, а также в ежегодных программах повышения квалификации учителей русского языка на базе АлтГУ приняли участие более 300 школьников и студентов и более 150 педагогов.

Президент АлтГУ указал и на перспективные направления развития связей между вузами России и Киргизии. Это совместная подготовка кадров, обеспечивающих интеграционные процессы в научно-технической (информационные технологии, экология и природопользование, техносферная безопасность) и в гуманитарной областях (филология, журналистика, этнография, музеология, алтаистика), а также в области международной экономики и права, устойчивого развития территорий. Целесообразно увеличить число государственных стипендий (квот) для обучения студентов из КР в России. Такие возможности следует создавать в первую очередь для талантливых студентов, которые проходят отбор и направляются вузами-партнерами на востребованные практикоориентированные образовательные программы, разрабатываемые и реализуемые совместно вузами двух стран, в частности по линии Университета ШОС, Ассоциации азиатских университетов, Российско-Кыргызского консорциума технических университетов. Нужны новые междисциплинарные программы, такие как "Экономика азиатских рынков", "Правовое обеспечение евроазиатской экономической интеграции", "Алтаистика", в основе которых лежат результаты сотрудничества ученых России и Кыргызстана в рамках совместных исследовательских и экспертно-аналитических проектов.

После окончания пленарного заседания стартовала работа тематических сессий. Президент АлтГУ является модератором сессии "Русский язык как основа научно-образовательной интеграции России и Кыргызстана", в которой также выступят Л.И. Нехвядович и Ю.А. Лысенко с докладами о научном и образовательном сотрудничестве Алтайского госуниверситета с вузами и школами Киргизии.

В частности, декан ФИиД Л.И. Нехвядович в докладе "Русская художественная школа в диалоге культур России и Кыргызстана" рассказала об итогах прошедшей 25-26 октября 2018 года в Бишкеке, на базе Киргизско-российского славянского университета им. первого президента РФ Б.Н. Ельцина, I Международной конгресс-выставки "Русское слово в диалоге культур России и Киргизии", организованной Алтайским государственным университетом совместно с КРСУ в рамках реализации федеральной целевой программы "Русский язык" на 2016-2020 годы. Ю.А. Лысенко выступила с докладом "Изучение и сохранение историко-культурного наследия народов тюркско-алтайской языковой семьи", в котором отражены результаты научной и практической деятельности АлтГУ в области алтаистики. Напомним, что 25 июля 2017 года состоялась встреча президента Киргизской Республики в Государственной резиденции в городе Чолпон-Ата и профессора кафедры востоковедения Ю.А. Лысенко, в ходе которой была дана высокая оценка работе ученых АлтГУ по изучению и сохранению истории и культуры тюркских народов.

Форум завершится подписанием ряда соглашений между российскими и киргизскими вузами. Решения форума будут направлены в администрации президентов обеих стран и профильные органы государственной власти.