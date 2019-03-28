Объем банковских гарантий, выданных банками Алтайского края в рамках госзакупок, вырос в 2018 году в полтора раза. Такие данные приводит онлайн-сервис Fintender.ru.

"В 2018 году банки в Алтайском крае выдали более 15 тысяч гарантий по 44-ФЗ ("О контрактной системе в сфере госзакупок") на общую сумму 9,8 млрд рублей. По сравнению с 2017 годом эта сумма увеличилась в полтора раза", – сказано в сообщении.

В 2017 году было выдано 6,5 млрд рублей.

Оценка сделана на основе собственной статистики сервиса и данных портала госзакупок. Анализировались гарантии, выдаваемые банками по тендерам, в которых бенефициар зарегистрирован в Алтайском крае.

Средняя сумма гарантии составила 650 тысяч рублей. В 2017 году этот показатель был на уровне 539 тысяч рублей.

В целом по России в минувшем году российские банки выдали более 700 тысяч гарантий по 44-ФЗ на общую сумму 1,15 трлн рублей.

Банковская гарантия – это документ, по которому банк, выступающий гарантом, обязан выплатить заказчику-бенефициару денежные средства. Это происходит в случае, если исполнитель-принципал не исполнит своих обязательств или исполнит их ненадлежащим образом.