Сотрудницы роддома в Салавате, встретившие смехом и аплодисментами доклад директора о средних зарплатах, увольняются из медучреждения, сообщает "РЕН ТВ".
"Мы вот сейчас написали все заявления на собрании — на увольнение", — рассказала акушер-гинеколог Галина Дойникова.
Как утверждают медики, после того как учреждение перешло в руки к частным инвесторам, у них начали снижаться доходы.
Так, расчетные листки, обнародованные некоторыми сотрудниками в разы отличаются от озвученной руководителем объекта здравоохранения средней зарплаты.
В частности, заведующий отделением получил 22 тысячи рублей, врач акушер-гинеколог — 23, медсестра — 12, сестра-хозяйка — 11.
Примечательно, что директор родильного дома Альбина Фатыхова нашла совсем иную причину для смеха и аплодисментов.
Комментарии
не понимают, мадуре же надо помочь!
Пусть Депарьдье работает акушером - у нас же самые низкие налоги в мире
27.03.2019 15:37
-гость-
А он то здесь причем, клиника уже частная!
Я 15:46
хромает следственно-причинная связь? сколько денешек закачали модуре то? самые скромные данные 15 млрд долларов! а может эти денежки лучше направить было на зарплаты в том числе и врачам!?
2-й роддом барнаул, пишите заявления тоже. Хватить молчать
Я думаю, надо не увольняться, а бастовать и требовать повышения зарплаты.
А что будет, если вообще все медики разом напишут заявления на увольнение? Ведь по всей стране обман, завышение цифр и подтасовка фактов в официальной статистике зарплат! Чиновники живут в параллельном, в каком-то своем мире, не имеющим ничего общего с действительностью. Причем, с какой гордостью они привыкли докладывать друг другу о "достижениях" в демографических показателях и кадровых "улучшениях"!
Евгений, бастовать в нашей стране нельзя. Привлекут и посадят. А вот уволиться - это законное право каждого гражданина. Да, написать всем "по собственному". Отрабатывать как положено 2 недели. А чинуши пусть тогда думают, как и чем мотивировать медработников, чтобы они отзывали свои заявления!