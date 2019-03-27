Директора одной из управляющих компаний Барнаула признали виновным в оказании услуг, не отвечающих безопасности жизни и здоровья потребителей, в результате чего пострадал малолетний ребенок, которому в результате ампутировали часть пальца.

Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, между собственниками многоквартирного жилого дома, в котором располагается частный детский сад, и одной из управляющих компаний был заключен договор. Он затрагивал вопросы выполнения работ и оказания услуг по содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества, в том числе на придомовой территории.

В СКР добавляют, что летом 2017 года руководитель управляющей компании не предпринял мер к своевременному ремонту оборудования детской карусели, расположенной во дворе. В итоге шестилетний воспитанник частного детского сада получил травму пальца руки.

Позже, уже в медицинском учреждении, ему ампутировали фалангу пальца.

Представший перед судом мужчина своей вину не признал. Суд приговорил его к штрафу в размере 200 тысяч рублей. Кроме того, обвиняемому назначили дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных функций в коммерческих организациях, осуществляющих предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами.