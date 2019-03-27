Республика Алтай вошла в число регионов с самой высокой долей занятости в неформальном секторе в 2018 году, сообщает РБК со ссылкой на сведения Росстата.

Вместе с Адыгей, Бурятией, Калмыкией, Карачаево-Черкесией, Северной Осетией, Краснодарским краем и Астраханской и Ивановской областями он вошел в число регионов, где доля неформально занятого населения приближается к трети от общего числа занятых.

Выше доля работников неформального сектора только в Севастополе (34%), Ставропольском крае (35%), Крыму (38%), Ингушетии и Кабардино-Балкарии (по 48%), а также Дагестане (52%) и Чечне (64%).

В целом по России количество неофициально работающего населения выросло до 20,1%. Это на 0,3 процентного пункта выше, чем годом ранее (19,8%).