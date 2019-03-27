Республика Алтай вошла в число регионов с самой высокой долей занятости в неформальном секторе в 2018 году, сообщает РБК со ссылкой на сведения Росстата.
Вместе с Адыгей, Бурятией, Калмыкией, Карачаево-Черкесией, Северной Осетией, Краснодарским краем, и Астраханской и Ивановской областями, он вошел в число регионов, где доля неформально занятого населения приближается к трети от общего числа занятых.
Выше доля работников неформального сектора только в Севастополе (34%), Ставропольском крае (35%), Крыму (38%), Ингушетии и Кабардино-Балкарии (по 48%), а также Дагестане (52%) и Чечне (64%).
В целом по России количество неофициально работающего населения выросло до 20,1%. Это на 0,3 процентных пункта выше, чем годом ранее (19,8%).
Комментарии
В целом по России количество неофициально работающего населения выросло до 20,1%. Это на 0,3 процентных пункта выше, чем годом ранее (19,8%)
меня терзают смутные сомнения а не пенсионная реформа в этом виновата...
ну так скоро 90%, все кроме сберовцев и госслужащих будут работать неформально)))))
!Несменяемый! старается с галеры не слазит все для граждан ну прям все для нас.