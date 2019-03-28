6 апреля 2019 года в 15:00 в барнаульской галерее и школе искусств "Нагорная" (ул. Аванесова, 30) пройдет открытый мастер-класс российского художника-портретиста, лауреата межрегиональных премий и выставок Анатолия Мовляна.

В рамках мастер-класса Анатолий познакомит всех желающих с техникой живописного портрета алла-прима, при которой произведение создается на холсте в реальном времени за один сеанс. Художник создаст портрет на глазах у участников открытого урока, давая параллельно пояснения каждому этапу работы. Мероприятие может быть интересно и начинающим, и опытным художникам, а также всем увлеченным живописью.

Программа мастер-класса Анатолия Мовляна "Живопись алла-прима":

Все о технике алла-прима

Информация о современных художественных материалах

Секреты старых мастеров

Написание портрета с натуры

Беседа с художником.

Участие в мастер-классе бесплатное, предварительная регистрация обязательна (количество мест строго ограничено).

Зарегистрироваться можно, написав на почту nagornayart@gmail.com или позвонив по телефону 8-963-578-11-78.

Дата мастер-класса: 6 апреля 2019 года в 15:00

Место: галерея и школа искусств "Нагорная" (ул. Аванесова, 30)

Справка. Анатолий Мовлян – члена Союза художников России, лауреат областной, межрегиональной, всероссийской выставок, обладатель золотой медали "Национальное достояние", член-корреспондент Международной Академии культуры и искусства, лауреат всемирного конкурса портретистов (США). Его работы находятся в Государственном фонде, галереях, собраниях государственных учреждений и частных коллекциях в России и за рубежом.

В 2008 году в г. Омске открыл авторскую школу портрета, в 2015 году – филиал школы в г. Екатеринбурге. Школа портрета А. Мовляна – единственная школа в Омске по специальному профессиональному обучению мастерству академического изобразительного искусства. Школа работает на основе авторской программы, основанной на лучших классических традициях. Программа вобрала в себя принципы школы Павла Чистякова, а также лучших зарубежных школ, основанных на верности натуре. В сентябре 2016 года вышла статья о школе и художнике в престижном международном журнале об изобразительном искусстве "Сибирская история: Анатолий Мовлян – художник, преподаватель и рисковый человек" (США).

Сайт: http://movlyan.ru/

Школа эстетического воспитания "Нагорная"

г. Барнаул, ул. Аванесова, 30

тел: 8-963-578-11-78

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