В Барнауле состоялся региональный кастинг среди офисных сотрудниц для участия в Международном конкурсе красоты "Мисс Офис – 2019". Регион в полуфинале представят сразу три участницы. Ими стали менеджер отдела архитектурного совета "Квадро интерьер" Виктория Брусенцева, менеджер по сопровождению продуктов 1С "Первый бит" Дарья Вишнева, менеджер по сопровождению клиентов банка "Открытие" Ольга Вороновская.

В членах жюри конкурса присутствовали: региональный организатор кастинга "Мисс Офис – 2019" в Барнауле София Пензай, представитель "Комус" Екатерина Оленникова, журналист Amic.ru Вячеслав Кондаков, главный редактор журнала HAPPY Елена Колокольцева, руководитель сайта nightout.ru Владимир Лазебный, режиссер музыкального театра Константин Яковлев, руководитель сети фитнеса mybodytec Станислав Яковенко.

"От конкурса получила самые положительные эмоции. Сама атмосфера давала драйв идти вперед и ничего не бояться. Где-то в подсознании хотелось победить, тем более это не первый мой конкурс и не первая корона! Если на финале в Москве одержу победу, то деньги потрачу на развитие бизнеса и на обеспечение дочери в будущем", – рассказала Дарья Вишнева.

Кроме этого, Светлана Васинева, инженер третьей категории Биллингового центра, победила в голосовании на сайте информационного партнера мероприятия – портал Amic.ru.

Региональные кастинги для участия в полуфинале конкурса только начинаются. Впереди еще 25 городов, в которых состоится отбор. Ознакомиться с анкетами участниц, успешно прошедших отборочные туры, можно будет на сайте "Мисс Офис" www.missoffice.ru. Только 100 лучших девушек из России и зарубежья пройдут в полуфинал и будут допущены к интернет-голосованию. В сентябре любой желающий сможет проголосовать за трех понравившихся ему участниц. В финал шоу выйдут 30 самых успешных и талантливых девушек, но победит только одна. Именно она получит титул "Мисс Офис – 2019" и главный приз – 2 000 000 рублей (после налогообложения, налог оплачивает организатор) и возможность стать лицом рекламной кампании учредителя и генерального спонсора конкурса – компании "Комус".

"Мисс Офис" – это ежегодный международный конкурс красоты среди офисных сотрудниц России и зарубежья. Конкурс учрежден в 2010 году. Основная цель – популяризация образа успешной деловой женщины. За девять лет в оргкомитет конкурса пришло более 108 000 заявок от участниц. Конкурс состоялся в 71 субъекте РФ и стране ближнего зарубежья. Онлайн-трансляцию финала 2018 года посмотрели более 1,5 миллиона человек.