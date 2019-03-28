Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru
Работы по возведению нового здания для Алтайского государственного театра кукол "Сказка" продолжаются. Сейчас идет строительство третьего – последнего этажа. Напомним, как ранее писал Amic.ru, компания "Селф", являющаяся подрядчиком на объекте, не допускает отставания от графика и обещает закончить все работы летом 2019 года. В сентябре же для детей и их родителей обещают показать первый спектакль.
Комментарии
А по фоткам и не скажешь, что к сентябрю закроют объект
Кульминация - Точка, момент наивысшего напряжения в развитии чего-либо.
После кульминации только вниз- к лету камня на камне не останется.