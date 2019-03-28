На исходе третья неделя Великого поста, который в 2019 году продлится до 27 апреля и закончится Пасхой. Барнаульский шеф-повар Алексей Шефер поделился с Amic.ru рецептом, который разнообразит постное меню и может занять достойное место в книге рецептов каждой хозяйки.

Табуле с булгуром и гранатом

Табуле – восточный салат, закуска, основным ингредиентом которого является булгур или кус-кус. Его можно подавать в качестве гарнира и как самостоятельное блюдо.

Что потребуется?

булгур – 200 граммов

петрушка – 30 граммов

укроп – 30 граммов

гранат – половина

соевый соус – 30 граммов

винный уксус – 1 ст. ложка

сахар – 1 ст. ложка

соль – по вкусу.

Как готовить?