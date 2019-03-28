На исходе третья неделя Великого поста, который в 2019 году продлится до 27 апреля и закончится Пасхой. Барнаульский шеф-повар Алексей Шефер поделился с Amic.ru рецептом, который разнообразит постное меню и может занять достойное место в книге рецептов каждой хозяйки.
Табуле с булгуром и гранатом
Табуле – восточный салат, закуска, основным ингредиентом которого является булгур или кус-кус. Его можно подавать в качестве гарнира и как самостоятельное блюдо.
Что потребуется?
- булгур – 200 граммов
- петрушка – 30 граммов
- укроп – 30 граммов
- гранат – половина
- соевый соус – 30 граммов
- винный уксус – 1 ст. ложка
- сахар – 1 ст. ложка
- соль – по вкусу.
Как готовить?
1. Отварить булгур.
2. Измельчить зелень петрушки и укропа.
3. Очистить гранат, извлечь зерна.
4. Приготовить заправку: смешать соевый соус, винный уксус, сахар, соль.
5. Смешать ингредиенты и заправку.
Приятного аппетита!
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