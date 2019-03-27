Движение ограничено по одной полосе на участке Змеиногорского тракта в Барнауле из-за работ, которые проводят специалисты водоканала.
Как сообщили в пресс-центре администрации Барнаула, повреждение произошло по адресу: Змеиногорский тракт, 15.
"Работы ведутся без отключения водоснабжения и водоотведения. Временно ограничено движение по одной полосе по направлению в город – от дома №5 до дома №23", – уточняют в мэрии.
Автомобилистов просят учитывать данное обстоятельство при проезде на данном участке.
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