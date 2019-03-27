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Движение ограничили на Змеиногорском тракте в Барнауле из-за работ водоканала

, ИА "Амител"
Специалисты водоканала устраняют повреждение на притоке канализационного коллектора
Временно ограничено движение по одной полосе / Фото: пресс-центр городской администрации

Временно ограничено движение по одной полосе / Фото: пресс-центр городской администрации

Движение ограничено по одной полосе на участке Змеиногорского тракта в Барнауле из-за работ, которые проводят специалисты водоканала.

Как сообщили в пресс-центре администрации Барнаула, повреждение произошло по адресу: Змеиногорский тракт, 15.

"Работы ведутся без отключения водоснабжения и водоотведения. Временно ограничено движение по одной полосе по направлению в город – от дома №5 до дома №23", – уточняют в мэрии.

Автомобилистов просят учитывать данное обстоятельство при проезде на данном участке.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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