КГБПОУ "Алтайский промышленно-экономический колледж" приглашает всех желающих 30 марта 2019 года в 11:00 на День открытых дверей по адресу: г. Барнаул, ул. Горно-Алтайская, 17.

Это уникальная возможность:

познакомиться с организацией процесса обучения и развития студентов в колледже;

пообщаться с представителями администрации колледжа и преподавателями;

получить информацию о перспективах дополнительного образования;

узнать об условиях поступления в АПЭК, в т.ч. о возможности целевого обучения;

получить ответы на другие интересующие вопросы.

Специальности, по которым КГБПОУ АПЭК объявляет набор на 2019-2020 учебный год

на базе 11 классов:

Очное обучение

Специальность, квалификация Срок обучения Банковское дело, специалист банковского дела 1 г. 10 мес. Страховое дело (по отраслям), специалист страхового дела 1 г. 10 мес. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), бухгалтер, специалист по налогообложению 2 г. 10 мес. Земельно-имущественные отношения, специалист по земельно-имущественным отношениям 1 г. 10 мес. Правоохранительная деятельность, юрист 2 г. 6 мес. Рациональное использование природохозяйственных комплексов, техник-эколог 2 г. 10 мес. Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем, техник по защите информации 2 г. 10 мес.

Заочное обучение

Специальность, квалификация Срок обучения Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), бухгалтер 2 г. 10 мес. Правоохранительная деятельность, юрист 3 г. 6 мес.

На базе 9 классов, очное отделение

Специальность, квалификация Срок обучения Информационные системы и программирование, программист 3 г. 10 мес. Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем, техник по защите информации 3 г. 10 мес. Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, товаровед-эксперт 2 г. 10 мес. Финансы, финансист 2 г. 10 мес. Право и организация социального обеспечения, юрист 2 г. 10 мес. Земельно-имущественные отношения, специалист по земельно-имущественным отношениям 2 г. 10 мес. Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, специалист 3 г. 10 мес. Правоохранительная деятельность, юрист 3 г. 6 мес. Банковское дело, специалист банковского дела 2 г. 10 мес.

КГБПОУ "Алтайский промышленно-экономический колледж"

г. Барнаул, ул. Горно-Алтайская, 17

тел.: (3852)77-22-28

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