КГБПОУ "Алтайский промышленно-экономический колледж" приглашает всех желающих 30 марта 2019 года в 11:00 на День открытых дверей по адресу: г. Барнаул, ул. Горно-Алтайская, 17.
Это уникальная возможность:
- познакомиться с организацией процесса обучения и развития студентов в колледже;
- пообщаться с представителями администрации колледжа и преподавателями;
- получить информацию о перспективах дополнительного образования;
- узнать об условиях поступления в АПЭК, в т.ч. о возможности целевого обучения;
- получить ответы на другие интересующие вопросы.
Специальности, по которым КГБПОУ АПЭК объявляет набор на 2019-2020 учебный год
на базе 11 классов:
Очное обучение
|
Специальность, квалификация
|
Срок
обучения
|
Банковское дело, специалист банковского дела
|
1 г. 10 мес.
|
Страховое дело (по отраслям), специалист страхового дела
|
1 г. 10 мес.
|
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), бухгалтер, специалист по налогообложению
|
2 г. 10 мес.
|
Земельно-имущественные отношения, специалист по земельно-имущественным отношениям
|
1 г. 10 мес.
|
Правоохранительная деятельность, юрист
|
2 г. 6 мес.
|
Рациональное использование природохозяйственных комплексов, техник-эколог
|
2 г. 10 мес.
|
Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем, техник по защите информации
|
2 г. 10 мес.
Заочное обучение
|
Специальность, квалификация
|
Срок
обучения
|
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), бухгалтер
|
2 г. 10 мес.
|
Правоохранительная деятельность, юрист
|
3 г. 6 мес.
На базе 9 классов, очное отделение
|
Специальность, квалификация
|
Срок
обучения
|
Информационные системы и программирование, программист
|
3 г. 10 мес.
|
Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем, техник по защите информации
|
3 г. 10 мес.
|
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, товаровед-эксперт
|
2 г. 10 мес.
|
Финансы, финансист
|
2 г. 10 мес.
|
Право и организация социального обеспечения, юрист
|
2 г. 10 мес.
|
Земельно-имущественные отношения, специалист по земельно-имущественным отношениям
|
2 г. 10 мес.
|
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, специалист
|
3 г. 10 мес.
|
Правоохранительная деятельность, юрист
|
3 г. 6 мес.
|
Банковское дело, специалист банковского дела
|
2 г. 10 мес.
КГБПОУ "Алтайский промышленно-экономический колледж"
г. Барнаул, ул. Горно-Алтайская, 17
тел.: (3852)77-22-28
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