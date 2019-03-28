В 2018 году на учет была поставлена 91 тысяча прибывших в регион мигрантов. Это почти на 7% больше, чем годом ранее. Об этом во время доклада о деятельности алтайской полиции в 2018 году в краевом парламенте сообщил начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю, генерал-майор полиции Андрей Подолян.

Большинство мигрантов прибывает с рабочими, частными целями и на учебу.

"Криминальная ситуация, связанная с преступностью иностранных граждан, не оказывает серьезного влияния на состояние оперативной обстановки в крае. На фоне общего вала расследованных преступлений данный вид составляет 1,5%. Всего иностранными гражданами и лицами без гражданства совершено 377 уголовно наказуемых деяний, что почти на 14% меньше, чем годом ранее", – сказал Андрей Подолян.

В прошлом году полиция выявила 8,2 тысячи административных правонарушений, совершенных иностранцами, а также лицами, которые предоставляют им жилье и работу. За пределы страны было "выдворено" 484 иностранца, депортировано – 86.