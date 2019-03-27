Совет Федерации одобрил закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума, сообщает РИА "Новости".

Новый закон изменяет порядок индексации пенсий. Сначала устанавливается социальная доплата в размере, необходимом для доведения материального обеспечения пенсионера до уровня ПМП в регионе, а затем только осуществляются индексация пенсии и выплаты.

Таким образом, материальное обеспечение неработающего пенсионера в каждом году будет превышать уровень прожиточного минимума на сумму индексации пенсии и ежемесячной денежной выплаты в текущем году.

Новый порядок выплат утвержден с 1 января 2019 года. Таким образом, пенсионерам с пенсией на уровне прожиточного минимума следует ожидать перерасчета и дополнительных отчислений за предыдущий период.