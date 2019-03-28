Более чем на 850 млн рублей штрафов получили водители Алтайского края за нарушение правил дорожного движения в 2018 году, совершив 885 тысяч правонарушений, сообщил начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю, генерал-майор полиции Андрей Подолян во время отчета о работе перед депутатами краевого парламента в среду, 27 марта.

"В 2018 году сотрудники Госавтоинспекции выявили 885 тысяч правонарушений, задержали 12 тысяч водителей в состоянии опьянения, из них 2,1 тысяча подвергнуты административному аресту, возбуждено более 1,6 тысячи уголовных дел за повторное управление в состоянии опьянения. За нарушения ПДД наложено штрафов на сумму 850 млн рублей. С помощью средств автоматической фиксации нарушений ПДД обеспечено пополнение краевого бюджета на 162 млн рублей", – сообщил депутатам Подолян.

Количество ДТП за год сократилось на 7%, с 3107 до 2888 происшествий. Значительно сократилось количество погибших (на 21,2%, до 234 человек) и травмированных (на 6,3%, до 3701 человека). В целом за последние восемь лет смертность сократилась на 42,5%.

Однако выросло количество ДТП по вине водителей автобусов. В минувшем году сотрудники ГИБДД пресекли 14 тысяч нарушений ПДД водителями автобусов, выявили 350 фактов эксплуатации транспортных средств с техническими неисправностями.