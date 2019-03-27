Аэропорт Барнаула переходит на весенне-летнее расписание с 31 марта, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

В аэропорту напоминают, что с июня в расписании утренних вылетов в Москву добавится рейс авиакомпании "ИрАэро" с вылетом в 06:00 часов.

Сейчас с частотой пять раз в неделю утром из Барнаула в столицу летают самолеты авиакомпаний S7, "Аэрофлот" и "Уральские авиалинии". Авиакомпания "Аэрофлот" увеличит частоту вечерних рейсов в Москву до пяти раз в неделю.

Также будет продолжена программа полетов в Санкт-Петербург, Томск, Казань, Иркутск.

С середины июня частота полетов в столицу Иркутской области увеличится до пяти раз в неделю. С апреля возобновят рейсы из Барнаула в Красноярск (два раза в неделю). В конце мая из краевой столицы откроют рейсы в Сургут (один раз в неделю).

Летние туристические направления в Анапу и Симферополь традиционно будут выполнять один раз в неделю – по вторникам. Частота рейсов в Сочи в этом году увеличилась до двух раз в неделю – по средам и субботам.

Что касается международных направлений, то в весенне-летний период будут выполняться рейсы во Вьетнам и Турцию.