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Рядом с телецентром и дендрарием в Барнауле возведут жилкомплекс из пяти домов

, ИА "Амител"
Застройщиком выступает "Барнаулкапстрой"

Фото: "Барнаулкапстрой"

Компания "Барнаулкапстрой" планирует возвести новый ЖК из 5 домов рядом с телецентром и дендрарием. Как сообщает застройщик, жилой комплекс "Парковый" расположен в престижном районе зеленой зоны Змеиногорского тракта. 

Жилой комплекс состоит из пяти восьмиэтажных блок-секций расположенных буквой "П". Все подъезды обращены внутрь двора. В отделке фасадов жилого дома используется сплошное витражное остекление лоджий и частично наружных стен. Также застройщик обещает детскую площадку, подземную автостоянку на 91 машину.

Любопытно, что это первый проект в Барнауле, который будет полностью возводиться с помощью эскроу-счетов. Строительство будет вестись за счет кредитных средств банка.

С 1 июля 2019 года все застройщики должны перейти на систему так называемых эскроу-счетов. Фактически они не смогут получать средства дольщиков напрямую, деньги будут зачисляться на специальный банковский счет, а девелоперы будут финансировать объекты за счет кредитов. При этом застройщик должен иметь собственные оборотные средства для начала реализации проекта, поскольку деньги от кредитной организации он получит только тогда, как будет сдан дом.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

28.03.2019 07:44
АБОРИГЕН

Ошибки данного проекта:
1. Этажность необходимо снизить до 3-5 этажей.
2. Подъезды должны иметь выход на внешнюю сторону а не только внутрь двора.
3. Автомобильной парковки во внутренне дворе не место.
4. Двор должен быть изолирован от проезда частного автотранспорта. Проезд во двор только для спец. техники.

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