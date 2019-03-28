Количество преступлений в Алтайском крае в 2018 году снизилось относительно 2017 года. Итоги работы полиции депутатам краевого парламента в среду, 27 марта, представил начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю, генерал-майор полиции Андрей Подолян.

"Обстановка характеризуется снижением зарегистрированных криминальных проявлений на 4%, общее количество которых составило 38,4 тысячи фактов. В 2017 году было 40 тысяч. Данная ситуация наблюдается в 50 муниципальных образованиях, в том числе в Барнауле. Уровень преступности в расчете на 10 тысяч населения уменьшился со 169 до 162 преступлений", – доложил он депутатам.

По словам главного алтайского полицейского, сократилось количество умышленных убийств (на 8,1%, со 161 до 148), причинений тяжкого вреда здоровью (на 0,2%, с 535 до 534), изнасилований (на 24,6%, с 61 до 46), грабежей (на 20%, с 825 до 660). Также сократилось количество поджогов, мошеннических действий, угонов, краж всех видов.

Андрей Подолян сообщил также о снижении подростковой преступности на 4,7%.

В прошлом году полиция расследовала уголовные дела по 23 тысячам преступлений. Установлено местонахождение 900 уголовных преступников, более пяти тысяч пропавших без вести граждан, в том числе 630 несовершеннолетних.

Но не все так радужно в докладе главного алтайского полицейского. Почти на 50% выросло количество преступлений через интернет или мобильную связь – 2462. В основном это хищение денег с банковских карт.

Выросло, но незначительно (1%), количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, – 3271. Из незаконного оборота изъято 460 кг наркотических средств.

"Также в 2018 году полиция предотвратила 15 деяний экстремистской направленности, блокирован доступ к 111 интернет-ресурсам, содержавшим экстремистские высказывания, удалено 48 таких материалов", – добавил Подолян.