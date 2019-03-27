Житель Барнаула Олег Чекушин выиграл чемпионат мира по плаванию в ледяной воде среди спортсменов от 55 до 60 лет, сообщает мэрия.

Турнир прошел в Мурманске на озере Семеновском на километровой дистанции. В нем приняли участие свыше 400 моржей, представляющих 33 страны.

Они продемонстрировали свои навыки в воде температурой почти 0 градусов. При этом температура воздуха опускалась от -2 до -7 градусов.

Также барнаулец стал лучшим в своей возрастной категории на всех дистанциях "Кубка Арктики".

Другой представитель столицы Алтайского края Василий Тетерин победил в заплывах на 50 и 100 метров брассом, 50 метров баттерфляем. Кроме того, он взял "серебро" на дистанциях 50 и 200 метров вольным стилем.