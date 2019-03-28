Фото: avito.ru

Элитную двухкомнатную квартиру площадью 118 квадратных метров продают в закрытом барнаульском поселке на Змеиногорском тракте за 8,499 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.

"В квартире сделан ремонт с применением натуральных качественных материалов. С утепленных лоджий открывается шикарный вид на тихую, уютную придомовую территорию с видом на розарий, фонтан, сосны и на современную детскую площадку", – отмечает автор объявления.

Территория дома находится под круглосуточной охранной, имеется шлагбаум, крытая и придомовая парковки.

Дом находится в районе с развитой инфраструктурой.