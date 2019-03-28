Температуры воздуха в Алтайском крае в четверг, 28 марта, достигнут местами +13 градусов, но в регионе будет достаточно ветрено, следует из прогноза синоптиков.

"Без осадков, в утренние часы местами изморозь, туман, на дорогах гололедица", – говорится в сообщении регионального алтайского Гидрометцентра.

Дневные температуры составят +3...+8 градусов, местами в предгорьях до +13 градусов. Ветер юго-западный, 2-7 метров в секунду, местами порывы до 13 метров.

В Барнауле будет без осадков, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице +5...+7 градусов. Ветер юго-западный, 2-7 метров в секунду.