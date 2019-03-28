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По второму кругу: суд обязал БГД рассмотреть лишение мандатов пяти депутатов

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Однозначного политического решения по народным избранникам, судя по всему, пока нет
Суд вынес решение по делу о депутатских декларациях / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Суд вынес решение по делу о депутатских декларациях / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Центральный районный суд Барнаула вынес решение по делу пяти депутатов городской думы, у которых прокуратура нашла ошибки в декларациях, рассказал депутат Вячеслав Перерядов. Заседание состоялось в среду, 27 марта.

"Суд обязал думу рассмотреть вопрос о лишении полномочий депутатов", – сказал Перерядов.

Собственно на этом и настаивала прокуратура. Суд рассматривал именно бездействие думы, а не непосредственно лишение депутатов полномочий.

Напомним, речь идет о пяти депутатах, у которых правоохранители нашли значительные неточности. Это единороссы Вячеслав Перерядов, Алексей Меркулов, Александр Лисицын, Марат Жумадилов и справедливоросс Егор Банщиков. У них не были указаны объекты недвижимости, земельные участки и некоторые доходы. Вот именно за это их могут лишить мандатов. Еще с одного, шестого депутата, единоросса Александра Тайчера претензии сняли уже по ходу судебного процесса.

Кроме того, прокуратура нашла незначительные нарушения еще у восьми депутатов (это единороссы Людмила Ананьина, Ксения Белоусова, Инна Борисенко, Александр Гросс, Алексей Маликов, Роман Репа, представитель ЛДПР Дмитрий Ворсин, справедливоросс Александр Обидин). Но о лишении их мандатов речи не идет.

Возвращаясь к нашей пятерке, поясним: теперь БГД должна рассмотреть вопрос о лишении их мандатов в установленные сроки. По данным политического источника Amic.ru однозначного решения по ним пока нет. Логично предположить, что раз дело было выстроено так, чтобы потом вернуть его в БГД, то дума будет снисходительна к проштрафившимся коллегам и вынесет решение не выставлять их за дверь. Однако есть вероятность, что некоторые все же могут лишиться мандатов.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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