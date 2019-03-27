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Экс-министра обороны СССР приговорили к тюрьме в Литве

, ИА "Амител"
Литовский суд признал Дмитрия Язова виновным в "преступлениях против человечества"
Дмитрий Язов занимал пост министра обороны с 1987 по 1991 год / Фото: Mil.ru, CC BY 4.0 / wikimedia.org

Дмитрий Язов занимал пост министра обороны с 1987 по 1991 год / Фото: Mil.ru, CC BY 4.0 / wikimedia.org

Вильнюсский окружной суд вынес приговор по делу вооруженных столкновений у Вильнюсской телебашни 13 января 1991 года, во время которых погибли 14 человек, а ранены около 600, сообщает Sputnik.

Главными обвиняемыми выступили бывший министр обороны СССР Дмитрий Язов и экс-офицер КГБ Михаил Головатов. Их признали виновными "в преступлениях против человечности и военных преступлениях" и заочно приговорили к тюремным срокам.

Язову назначили 10 лет лишения свободы, Головатову – 12 лет. Прокуратура Литвы считает, что именно они отдали приказ солдатам отбивать телебашню у сторонников независимости Литвы.

Российская сторона считает обвинения бездоказательными. Более того, нет доказательств, что погибшие были убиты советскими солдатами.

Также стоит отметить, что вопреки международному праву российских дипломатов на судебный процесс не пустили.

Дмитрий Язов занимал пост министра обороны с 1987 по 1991 год, он является единственным маршалом, не удостоенным звания Героя Советского Союза. Кроме того, он последний человек, ставший маршалом в СССР.

В 1991 году Язов примкнул к Государственному комитету по чрезвычайному положению, пытавшемуся захватить власть в стране. В Москву по его приказу были введены танки и прочая тяжелая техника, обсуждался план штурма Белого дома.

После провала путча Язов отправился в Форос к Горбачеву, а по возвращении был арестован на аэродроме. 22 августа 1991 года маршала сняли с поста министра обороны.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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Комментарии

27.03.2019 18:52
- гость -

Толковым литовским работникам юстиции и судьям есть чем заняться:зря времени не тратят.

0  0
27.03.2019 18:55
- гость -

Блаженны алчущие и ищущие правды.(М.Ф.5:6)

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