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Алтайский завод увеличил производительность по советам из бизнес-книг

, ИА "Амител", Анна Маковеева
Гендиректор Zias Machinery Константин Денисенко поделился с бизнесменами идеями, почерпнутыми в книге Элияху Голдратта
Константин Денисенко проводит экскурсию по заводу / Фото: Клуб читающих бизнесменов

Константин Денисенко проводит экскурсию по заводу / Фото: Клуб читающих бизнесменов

Очередная встреча Клуба читающих бизнесменов Барнаула прошла 27 марта в необычном и даже неожиданном формате. Спикер Клуба – гендиректор Zias Machinery Константин Денисенко – пригласил предпринимателей на свое предприятие, чтобы не просто обсудить очередную книгу, а продемонстрировать, как описанные в ней "рецепты успеха" меняют производственные процессы.

Закрытая встреча

Для обсуждения на XXXIX встрече Клуба была заявлена книга Элияху Голдратта "Цель: процесс непрерывного совершенствования". Голдратт прославился как автор нескольких бестселлеров в сфере деловой научно-популярной литературы и как автор теории ограничений. Он имел степень бакалавра наук в области физики Тель-Авивского университета и степень магистра и доктора философии в Бар-Иланском университете, работал в компании в сфере программного обеспечения для оптимизации технологии производства.

Так как тема беседы касалась производственных процессов, а количество мест было ограничено, на встречу пригласили только руководителей и собственников производственных предприятий региона (исключение сделали лишь для постоянных членов клуба). Так, участие в обсуждении приняли совладелец компании "Алькон" Алла Трубникова, директор компании "Гидроснаб" Андрей Кулагин, гендиректор "Меленка-ОСТ" Олег Сергеев, директор ООО "Моквин" Андрей Иваншин, один из собственников компании "Алтай-Тент" Александр Басовский, основатель интернет-агентства MITRA, гендиректор компании Freematiq Денис Газукин и другие. Также на встрече присутствовали директор КГБУ "Алтайский центр кластерного развития" Сергей Кореннов и менеджер по управлению изменениями Федерального центра компетенций Денис Клишев. Центр компетенций выступает оператором национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости", в 2019 году Алтайский край вошел в число регионов, где реализуется этот проект.

Прежде чем провести экскурсию по предприятию, Константин Денисенко рассказал об истории Zias Machinery. За 15 лет без привлечения кредитов и инвестиций небольшая компания выросла до крупного предприятия, специализирующегося на производстве изделий методом холодной штамповки и прокатки листовой стали. Сейчас здесь производят штампы, пресс-формы, высокоточные и прецизионные изделия, разрабатывают высокоточные 3D-принтеры для промышленных предприятий. Штат группы компаний на сегодняшний день составляет 235 человек, оборот – более 1 млрд рублей.

Во время экскурсии по заводу бизнесмены смогли увидеть производственные линии, которые разрабатывает собственное конструкторское бюро. На глазах гостей станки штамповали кляммеры для террасной доски, "крабы", используемые для производства теплиц, крепеж для вентилируемых фасадов, корпуса для компьютеров, "корзины" для кондиционеров, шумоизоляционные панели и многое другое.

Производительность предприятия впечатляет: многие станки не останавливаются ни на минуту. Количество изделий, которое производят в смену, исчисляется десятками тысяч, вес перерабатываемого металла – сотнями тонн в месяц.

Снять ограничения

Константин Денисенко и почти все его сотрудники знакомы с теорией ограничений, описанной в книге Элияху Голдратта. Более того, по словам гендиректора, благодаря применению этих знаний на предприятии удалось значительно повысить производительность труда, "выжать" максимум без значительных вложений.

Как рассказал Константин Денисенко, анализ работы вскрыл несколько существенных ограничений. Во-первых, это недостаточные мощности полимерного цеха, которые сдерживали объемы производства. Решением стала покупка бывшего в употреблении европейского оборудования. Второе "слабое место", которое сказывалось на конечном результате, – это вынужденный простой оборудования.

"Раньше рабочие сами подвозили сырье к станку, это отнимало время, станок простаивал. Также простои случались во время обеденного перерыва. Мы взяли подсобного рабочего и за счет дополнительного человека с зарплатой 35-40 тысяч рублей увеличили производительность на 30%", – рассказал Константин Денисенко, уточнив, что дополнительные расходы с лихвой окупились полученной прибылью.

По его словам, особенностью теории ограничений является цикличность процесса. Когда все пункты пройдены, руководитель возвращается к первому из них – снова ищет "слабое звено". Следующим шагом Денисенко станет внедрение системы управления ресурсами предприятия, участники обсудили преимущества и недостатки двух самых распространенных систем: SAP ERP и 1С:ERP.

Менеджер по управлению изменениями Федерального центра компетенцией Денис Клишев обратил внимание участников Клуба на принципы, которые позволят максимально эффективно использовать потенциал сотрудников. По его словам, все работники – начиная от директора и заканчивая уборщицами – должны знать о планируемых изменениях и о том, как они отразятся на предприятии. Сотрудники должны захотеть изменений, а обязанность руководителя – помочь им освоить новые технологии или программное обеспечение. Также обязательно должно быть поощрение работников: материальное или нематериальное.

"Цель сегодняшнего мероприятия – продемонстрировать опыт предприятия Алтайского края, рассказать о способах улучшения производственного процесса, о том, что зарубежные методики применимы и на Алтае. Предпринимателям всегда есть над чем работать. Мы на собственном примере показали приемы, которые увеличивают производительность и сокращают издержки. Мы не ставили задачу найти новых клиентов, лишь хотели поделиться опытом", – рассказал Константин Денисенко Amic.ru.

Следующая встреча Клуба читающих бизнесменов состоится 27 апреля. Предприниматели обсудят книгу Евгения Фролова "Моя компания работает без меня".

Автор:
Анна Маковеева корреспондент

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