В среду, 27 марта, на территории строящегося жилищного комплекса "Новая высота" в Барнауле разбился человек, сообщил источник ИА "Амител" . Пострадавший, вероятно, рабочий. Упал примерно с пятого этажа. По сообщению источника, мужчина погиб. Причина падения пока неизвестна.



