В среду, 27 марта, на территории строящегося жилищного комплекса "Новая высота" в Барнауле разбился человек, сообщил источник ИА "Амител" . Пострадавший, вероятно, рабочий. Упал примерно с пятого этажа. По сообщению источника, мужчина погиб. Причина падения пока неизвестна.
Комментарии
Техника безопасности?
Не, не слышал...
Техника безопасности?
Не, не слышал...
Чаще всего, о ней не слышал именно застройщик.
Мне, программисту, как то дали задание тянуть телефонные провода по потолку на высоте 4 м. Откажешься прогул или увольнение.
Мужественные программисты лучше просто программистов.