Как ранее сообщал Amic.ru, 27 марта в Барнауле перекрыли участок Змеиногорского тракта на время работ на канализационном коллекторе.

В барнаульском водоканале сообщили подробности проводимых работ.

Как выяснилось, мероприятие является продолжением модернизации канализационного коллектора, начатой еще в 2017 году.

Ведется видеодиагностика трубопровода, призванная определить участки, которым требуется текущий ремонт и промывка.

Работы проводятся без отключения водоснабжения и водоотведения у потребителей, уточняют специалисты.