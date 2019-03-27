Индийские военные успешно провели испытание космического оружия, уничтожив спутник на низкой околоземной орбите, сообщает РБК.

О событии по национальному телеканалу объявил в обращении к населению премьер-министр Наренда Моди. Он уточнил, что спутник находился на высоте 300 километров.

По его словам, это беспрецендентный прорыв в космической программе, который сделал Индию крупной космической сверхдержавой.

Она стала четвертой страной, успешно совершившей ракетный удар по спутнику. Ранее аналогичные испытания с положительным результатом совершили Россия, США и Китай.