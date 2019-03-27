Разрешение на строительство завода по производству воды на берегу Байкала в поселке Култук Слюдянского района признано незаконным, сообщает Regnum.

Соответствующее решение сегодня, 27 марта, вынес Кировский районный суд Иркутска по иску Западно-Байкальского межрайонного природоохранного прокурора.

Решение аннулирует положительное заключение государственной экологической экспертизы, выданное "АкваСибу" региональным управлением Росприроднадзора.

Правда, оно еще не вступило в законную силу – владелец компании, которая в январе начала строительство производственного здания, намерен обжаловать судебное решение.

Напомним, ранее строительство было временно остановлено из-за экологических нарушений. В ходе проверки на территории стройки нашли следы нефтепродуктов и навалы отходов, что и послужило первоочередным основанием для приостановки работ.